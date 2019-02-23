ميسي يسجل الثلاثية رقم 50 في مسيرته ويقود برشلونة للفوز على اشبيلية

المصدر: (د ب أ)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أشبيلية 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز خيتافي على رايو فاليكانو 2 / 1.

وتقدم أشبيلية بهدف سجله خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 ثم سجل جابرييل ميركادو الهدف الثاني لأشبيلية في الدقيقة 42 وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 ثم سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 85 قبل أن يختتم لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين بفارق تسعة أهداف عن زميله بالفريق الأوروجواياني لويس سواريز الذي رفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا والذي كسر حاجز الصيام عن التهديف في آخر خمس مباريات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه فياريال غدا، وبفارق 12 نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث والذي يواجه ليفانتي غدا.

وتوقف رصيد أشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لأشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى أشبيلية لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، بفضل التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه فريق أشبيلية والذي استغل المساحات الخالية في دفاع برشلونة في شن هجمات مرتدة.

ورغم محاولات برشلونة الهجومية إلا ان اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 22 والتي شهدت الهدف الأول لفريق أشبيلية عندما انطلق وسام بن يدر بالكرة في هجمة مرتدة سريعة ووصل على حدود منطقة جزاء برشلونة ومرر الكرة إلى خيسوس نافاس في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية فشل مارك أندريه تير شتيجن في التصدي لها لتعانق كرته الشباك.

ورد برشلونة في الدقيقة 25 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة جزاء أشبيلية ارتقى إليها أرتورو فيدال وقابلها بضربة رأس قوية تصدى لها الحارس توماس فاتشك.

وفي الدقيقة 26 تمكن فريق برشلونة من تعديل النتيجة عندما لعب إيفان راكيتيتش كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها ميسي بتسديدة قوية مباشرة لتعانق الشباك.

واصل فريق برشلونة محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني وسط دفاع قوية ومنظم من جانب لاعبي أشبيلية لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى استلم جيرارد بيكيه تمريرة بينية داخل منطقة جزاء أشبيلية لكنه تباطأ في مراوغة سيرجي جوميز مدافع أشبيلية الذي تمكن من ابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 36 كاد أشبيلية أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر إيفر بانيجا كرة طولية خلف مدافعي برشلونة استلمها كوينسي بروميس في الناحية اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة قوية علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 42 سجل أشبيلية الهدف الثاني عندما لعبت كرة خلف مدافعي برشلونة إلى بابلو سارابيا الذي لحق بالكرة قبل الخروج غلى ركلة مرمى ومررها إلى جابرييل ميركادو داخل منطقة جزاء برشلونة ليقابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أشبيلية 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق برشلونة من هجماته بحثا عن هدف التعادل وسط دفاع قوي من أشبيلية الذي اعتمد لاعبوه في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة.

وكاد برشلونة أن يعادل النتيجة في الدقيقة 52 عندما مرر ميسي كرة بينية إلى سواريز في الناحية اليمنى ليمرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء أشبيلية حاول عثمان ديمبلي تسديدها لكنه تعثر في الكرة لتضييع فرصة هدف مؤكد لبرشلونة.

ورغم محاولات برشلونة الهجومية إلا أن اللعب انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 عندما أخطأ الحارس فاتشك في إبعاد الكرة ليحصل عليها راكيتيش الذي مررها إلى عثماني ديمبلي في الناحية اليمنى ودخل بها منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى ميسي الذي استلمها وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 71 كاد ميبسي أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه عندما سدد قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء أشبيلية لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأنقذ فاتشك فريقه من فرصة هدف في الدقيقة 78 عندما وصلت الكرة إلى ميسي على حدود منطقة جزاء أشبيلية ليسدد كرة قوية حولها فاتشك بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 85 سجل ميسي الهدف الثالث له ولبرشلونة عندما سدد ألينيا كرة أرضية اصطدمت بأحد مدافعي أشبيلية وارتدت لتصل إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليخرج الحراس فاتشك في محاولة لإبعاد الكرة لكن ميسي لعبها من فوق الحارس إلى داخل المرمى.

حاول أشبيلية تعديل النتيجة في الوقت المتبقي إلا أن سوريز استطاع أن يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما مرر ميسي كرة بينية إليه لينفرد بالحارس فاتشك الذي خرج من مرماه قبل أن يلعبها سواريز من فوقه إلى داخل المرمى، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على أشبيلية 4 / 2.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق خيتافي فوزا صعبا من ضيفه رايو فاليكانو 2 / 1.

وسجل هدفي خيتافي خايمي ماتا وخورخي مولينا في الدقيقتين 28 و68، فيما سجل هدف رايو فاليكانو راؤول دي توماس في الدقيقة 58.

ورفع خيتافي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

