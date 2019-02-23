لماذا رشَّ مانشستر يونايتد أرضية الملعب بالثوم قبل لقاء ليفربول؟

المصدر: البيان الالكتروني

قبيل قمة المرحلة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز، التي ستجمع ليفربول ومانشستر يونايتد غداً الأحد ، عمد القائمون على ملعب "أولد ترافورد" الذي سيستضيف المباراة إلى رش أرضيته بالثوم.

ويأمل سولسكاير أن يساهم هذا الحل ذو الرائحة الكريهة، في أن يكون عشب الملعب بوضعية تسمح للاعبيه بتداول سلس للكرة في مواجهة ليفربول الخصم القوي والغريم اللدود للشياطين الحمر في إنجلترا.

وقام القائمون على الملعب بتغطية أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، والهدف من ذلك هو منع الفطريات من تخريب العشب، حسب صحيفة "صن" البريطانية.

وكانت الصحيفة البريطانية استطلعت في وقت سابق رأي خبير عن هذه الطريقة، فأكد أن غطاء الثوم قادر على قتل كافة الفطريات وحماية العشب، لكنه أضاف أن رائحة الملعب ستكون مثل "المطبخ الإيطالي" عند انطلاق المباراة، وفقا لسكاي نيوز.