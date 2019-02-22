نتائج قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

المصدر: ا ف ب

جنبت قرعة دورالـ 16 ( ثمن النهائي) لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية الأندية الكبيرة والمتوجة سابقا باللقب مواجهات قوية وأوقعتها في اختبارات في المتناول.

وكانت القرعة كالتالي :

تشلسي الإنجليزي - دينامو كييف الأوكراني

إينتراخت فرانكفورت الألماني - إنتر ميلان الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي - بنفيكا البرتغالي

نابولي الإيطالي - سالزبورغ النمسوي

فالنسيا الإسباني - كراسنودار الروسي

إشبيلية الإسباني - سلافيا براغ التشيكي

أرسنال الإنجليزي - رين الفرنسي

زينيت سان بطرسبورغ الروسي - فياريال الإسباني

وستكون مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل 1980، مع إنتر ميلان الإيطالي، بطل أعوام 1991 و1994 و1998، الأقوى في هذا الدور الذي تقام مباريات ذهابه في 7 آذار/مارس المقبل، والإياب في 14 منه.

وأجبرت القرعة تشلسي، بطل عام 2013، على خوض مباراة الذهاب على أرضه ستامفورد بريدج ضد دينامو كييف الأوكراني، فيما جاء مواطنه جاره أرسنال، وصيف بطل 2000، في مواجهة رين الفرنسي الذي فجر المفاجأة في دور الـ32 بإخراجه بيتيس إشبيلية.



ويلعب نابولي الإيطالي، بطل 1989 بقيادة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، مع سالزبورغ النمسوي الذي كان بلغ دور الأربعة الموسم الماضي.

أما إشبيلية الإسباني، المتوج باللقب 5 مرات بينها 3 مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016، ومرتين قبل تسميتها الجديدة عام 2010 بعدما كانت تعرف سابقا كأس الاتحاد الأوروبي وتحديدا منذ تأسيسها عام 1971، فسيلاقي سلافيا التشيكي.

وأوقعت القرعة بنفيكا البرتغالي، وصيف نسخ 1983 و2013 و2014، في مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، على أن يلعب فالنسيا الإسباني، بطل 2004، مع كراسنودار الروسي الذي يخوض دور ثمن النهائي للمرة الثانية.

ويلعب فياريال، الممثل الثالث لإسبانيا في المسابقة، مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي بطل 2008.

وتسحب قرعة الدور ربع النهائي في 15 مارس المقبل على أن تقام مباريات الذهاب في 11 أبريل المقبل، والإياب في 18 منه، على أن تسحب قرعة دور الأربعة في 19 منه وتقام المباريات في 2 مايو ذهابا و9 منه إيابا.

ويحتضن الملعب الأولمبي للعاصمة الأذربيجانية باكو المباراة النهائية في 29 مايو.

وتتصدر إسبانيا لائحة الدول الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 11 لقبا من أصل 16 مباراة نهائية أمام إيطاليا (9 من 15) وإنجلترا (8 من 14) وألمانيا (6 من 14).