ماذا قال صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد؟

المصدر: وكالات

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة مصيرية مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

وقال النجم المصري محمد صلاح، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "لم يهزم مانشستر يونايتد فى مبارياتهم التسع الأخيرة، لذا فهم فى حالة جيدة ويريدون الفوز علينا، الجميع يعرف كيف هى طبيعة مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد".

وأضاف هداف ليفربول، "لديهم لاعبون جيدون، حتى قبل أن يحققوا الفوز فى مبارياتهم العشر الأخيرة، كان لديهم لاعبون جيدون جدا من بداية الموسم، لديهم فريق جيد والآن هم يحققون الفوز تلو الفوز، لذا لديهم الثقة، لكن فى نهاية اليوم نريد الفوز فى المباراة، أياً كان منافسنا، نريد الفوز فى المباراة ".

وأوضح "كما قلت من قبل، بالنسبة لي تسجيل الأهداف ليس بهذه الأهمية، بالتأكيد أمر مهم أن أحصل على لقب هداف الدورى، لكن ليس هذا هدفى الرئيسى، لقب الدورى هو الهدف الأول".

وأضاف نجم ليفربول "إذا نجحنا فى الفوز بمباراة بأى نتيجة وأى لاعب آخر هو من سجل الأهداف فهذا أمر جيد، سوف أكون سعيدًا جدًا، الفريق هو الأهم أتمنى أن أتمكن من الوصول لتسجيل أهدافى الـ50، 51، 52 فى الدوري الإنجليزى، لكن أهم شىء هو الفوز بمباراتنا المقبلة، نحن بحاجة إلى الاستمرار فى صدارة ترتيب الدورى، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلينا".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.