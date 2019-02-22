تأهل أرسنال ونابولي لدور الستة عشر للدوري الأوروبي

المصدر: (د ب أ)

صعد أرسنال الانجليزي لدور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 3 / صفر على ضيفه باتي بوريسوف بطل بيلاروس اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

ونجح الفريق اللندني في تعويض خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام منافسه في لقاء الذهاب، الذي جرى يوم الخميس الماضي، ليفوز 3 / 1 في مجموع المباراتين، ويحجز بطاقة الترشح للدور التالي.

وجاء الهدف الأول لأرسنال مبكرا في الدقيقة الرابعة عبر النيران الصديقة، بعدما سجل زاخار فولكو لاعب الضيوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف شكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس الهدفين الثاني والثالث للفريق الانجليزي في الدقيقتين 39 و60.

وتأهل نابولي الإيطالي للدور ذاته، إثر تغلبه 2 / صفر على ضيفه زيورخ السويسري، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما فاز عليه 3 / 1 ذهابا.

وسجل سيموني فيردي وآدم وناس هدفي نابولي في الدقيقتين 43 و75.

وبلغ بلنسيه الإسباني دور الستة عشر أيضا، بفوزه 1 / صفر على ضيفه سيلتيك الاسكتلندي، ليفوز 3 / صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث سبق له الفوز 2 / صفر ذهابا.

وشهدت المباراة طرد جيريمي تولجان لاعب سيلتيك في الدقيقة 37 لحصوله على الإنذار الثاني.

واقتنص فياريال الإسباني تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 / 1 من ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليصعد لدور الستة عشر، بعدما فاز ذهابا 1 / صفر.

وحقق آينتراخت فرانكفورت الألماني فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني، ليصعد عن جدارة واستحقاق، بعدما فاز ذهابا 2 / 1 أيضا، فيما تأهل دينامو زغرب الكرواتي لدور الستة عشر، بفوزه 3 / صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، ليفوز 4 / 2 في إجمالي المباراتين.

وعوض زينيت الروسي خسارته صفر / 1 أمام فناربخشه التركي ذهابا خارج ملعبه، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 في لقاء العودة، الذي أقيم داخل قواعده، لينال ورقة الترشح للدور المقبل.

ولحق سالزبورج النمساوي بركب المتأهلين لدور الستة عشر، عقب تغلبه 4 / صفر على ضيفه كلوب بروج التشيكي، ليفوز 5 / 2 في مجموع اللقائين.