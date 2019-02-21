مانشستر سيتي يتحدى النقص العددي ويقترب من دور الثمانية لدوري الأبطال

المصدر: وكالات

اقترب مانشستر سيتي الانجليزي من الصعود إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 3 / 2 من مضيفه شالكه الألماني الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وبادر المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، لكن النجم الجزائري نبيل بن طالب أدرك التعادل لشالكه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وعاد بن طالب للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شالكه بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك الجناح الألماني الشاب ليروي ساني التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 85، ثم أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 90 رغم معاناة الفريق الانجليزي من النقص العددي عقب طرد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 68 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح يكفي مانشستر سيتي الخسارة صفر / 1 أو 1 / 2 في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب (الاتحاد) معقل سيتي في 12 مارس القادم، للتأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أصبح يتعين على شالكه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل أربعة أهداف على الأقل حتى يتجنب الخروج المبكر من أمجد الكؤوس الأوروبية.