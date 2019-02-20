هل يتخلص ريال مدريد من غاريث بيل نهاية الموسم؟

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم "فاض بها الكيل" من التراجع المستمر للمستوى الفني للاعب الويلزي غاريث بيل وتفكر في بيعه في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيل لم يعد يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد بشكل متواصل، وأن المستوى الذي ظهر به في مباراة الفريق الأخيرة أمام جيرونا يعطي مبررا لمدربه، سانتياغو سولاري، بالإبقاء عليه على مقاعد البدلاء الذي أصبح حبيسا لها بشكل كبير منذ تعافيه من إصابته الأخيرة.

وأشارت "ماركا" إلى أن بيل عاد إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة في 27 يناير الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الحين ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد إلا في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يدرس منذ وقت طويل التخلص من غاريث بيل، ولكن هذا الموسم قد يكون حاسما في هذه القضية، خاصة وأن اللاعب الويلزي طالما كان يطالب بأن تتم معاملته من الناحيتين المالية والرياضية كنجم كبير رغم مردوده الضعيف.

ورغم ذلك، لم يتمكن بيل من الحصول على ما كان يتطلع إليه خاصة من الناحية الرياضية، بسبب وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كانت نجوميته تطغى على جميع لاعبي ريال مدريد بما فيهم قائد منتخب ويلز.

وكاد بيل أن يغادر النادي الملكي بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أن قرار رونالدو المفاجئ بالرحيل أرجأ قرار النادي واللاعب في هذا الصدد.

وعقب رحيل رونالدو حصل بيل على دعم كبير من قبل إدارة النادي الملكي، وسنحت له فرصة قيادة ريال مدريد منفردا بعد تخلصه من الظل الثقيل للنجم البرتغالي الذي رحل ليوفنتوس الإيطالي.

وذكرت "ماركا" أن كل من جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري اللذين تعاقبا على القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ الصيف الماضي، قدما كل الدعم لبيل ودافعا عنه في كل لقاء مع وسائل الإعلام.

ولكن بيل لم يحسن استغلال الفرصة بشكل جيد ولم يقدم ما هو منتظر منه، كما فعل زميله الفرنسي كريم بنزيما الذي حصد إرث النجومية الذي خلفه رونالدو وراءه عقب رحيله عن ريال مدريد.