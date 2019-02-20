بيكيه يسخر من ريال مدريد بعد الشكوى من الحكام

المصدر: د ب ا

انتقد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة لكرة القدم، الشكوى المتكررة من قبل غريم ناديه التاريخي، ريال مدريد، من الحكام، على خلفية الوقائع التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة والتي جمعت بين الفريقين قبل يومين.

وقال بيكيه عقب المباراة التي تعادل فيها برشلونة أمس الثلاثاء مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: "لقد حدث الكثير خلال الأعوام الأخيرة (الشكوى المتكررة لريال مدريد من الحكام)، يحدث هذا في كرة السلة وكرة القدم ... يذهبون إلى ميتروبوليتانو (ملعب أتلتيكو مدريد) ويجدون من يساعدهم وهنا يصمت الجميع، إنهم يقومون بهذا بشكل مستمر، نشكر الله أن ليس لديهم فرق رياضية أخرى وإلا كنا شاهدنا هذا في كرة اليد والهوكي، إنها استراتيجيتهم المفضلة التي اعتادوا عليها".

وشهد نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة وقائع مثيرة في الثواني الأخيرة عندما احتسب حكم اللقاء، عقب لجؤه لتقنية الفيديو، نقطتين لبرشلونة الذي كان متأخرا في النتيجة (92/93) ليخطف الفوز من أنياب منافسه ويتوج باللقب.

وعن هذا تحدث مدافع برشلونة قائلا: "كنا سنفوز على أي حال، كل شيء عدا ذلك هو ضجيج من أجل التغطية على فوز برشلونة باللقب بفضل جدارة هؤلاء اللاعبين الذين رفعوا الكأس في مدريد، نشعر بالفخر بهؤلاء اللاعبين".