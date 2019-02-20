مارسيلو يسير على خطى رونالدو للرحيل عن الريال

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الأربعاء في إسبانيا عن أن اللاعب البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أبلغ إدارة ناديه عن شعوره بالامتعاض من الانتقادات التي انهالت عليه مؤخرا، كما أبلغ قيادات النادي الملكي بنيته الرحيل في نهاية الموسم إذا لم تتغير طريقة التعامل معه من قبل الجماهير والصحافة.

وأكدت صحيفة "أ س" الإسبانية أن الظهير البرازيلي يتبع نفس خطوات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب السابق لريال مدريد، للرحيل عن ناديه الحالي.

يذكر أن رونالدو كان قد أعرب عن عدم ارتياحه للبقاء بين جدران ريال مدريد وطالب إدارة النادي تسهيل إجراءات رحيله إلى نادي آخر تقديرا لمسيرته الكبيرة مع النادي.

وبالفعل استجابت إدارة ريال مدريد لمطالب رونالدو وخفضت قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده من مليار يورو إلى 100 مليون يورو فقط، مما أتاح له فرصة الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت "أ س" أن مارسيلو يتبع استراتيجية رونالدو للحصول على الضوء الأخضر من إدارة ريال مدريد للرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين البرتغالي والبرازيلي يرتبطان بعلاقة صداقة قوية ويتواصلان من وقت لآخر رغم رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

وألمحت "أ س" إلى أن مارسيلو يبحث حاليا مع إدارة ريال مدريد سبل رحيله في نهاية الموسم الجاري، حيث من المتوقع، طبقا للصحيفة، أن توافق الإدارة على مطلب اللاعب خاصة في ظل تألق اللاعب الصاعد سيرخيو ريجيلون وتراجع المستوى الفني للظهير البرازيلي.