ليون يفرض التعادل على برشلونة بدوري الأبطال

المصدر: (د ب أ )

فرض فريق أولمبيك ليون الفرنسي التعادل السلبي على ضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب انتوني لوبيز حارس مرمى ليون دوراً محورياً في خروج المباراة بهذه النتيجة حيث تصدى لأكثر من ستة أهداف مؤكدة لبرشلونة على مدار شوطي المباراة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب كامب نو.

وبدأت المباراة بضغط مبكر من برشلونة بحثاً عن تسجيل هدف السبق في الدقائق الأولى لكي يشعل به المباراة، وهو ما كاد أن يتحقق عبر تصويبة الفرنسي عثمان ديمبلي لكن الكرة ضلت طريقها .

وحصل حسام عوار لاعب وسط ليون على بطاقة صفراء بعد أن منع ليونيل ميسي من المرور من على حدود منطقة الجزاء.

وكان ميسي قريباً من افتتاح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الرابعة عبر ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة.

ورد ليون بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة رائعة من حسام عوار من خارج منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن حارس برشلونة تصدى لها ببراعة.

ولاحت فرصة ذهبية لليون لتسجيل هدف السبق بعد أن أطلق مارتن تيرير تسديدة صاروخية، لكن تير شتيجن أبعد الكرة بشكل رائع لترتطم الكرة بعدها بالعارضة.

وتفوق انتوني لوبيز حارس ليون على نفسه واأنقذ مرماه من انفراد كامل للمشاكس عثمان ديمبيلي.

وكاد جايسون ديناييه أن يتقدم بهدف مباغت لليون إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى قابلها جايسون برأسه لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وتدخل جيرارد بيكيه في الوقت القاتل وحرم موسى ديمبيلي من تسجيل هدف محقق لليون، عندما أبعد بيكيه الكرة إلى ضربة ركنية قبل أن يسددها مهاجم الفريق الفرنسي في الشباك.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بشكل حذر في ظل حرص كل فريق على تجنب أي هدف مباغت قد يفسد المهمة.

وجاءت أول فرصة في الشوط الثاني بعد مضي سبع دقائق عبر تسديدة قوية من ممفيس ديباي لاعب ليون، لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم الأيسر لمرمى برشلونة.

وسيطر ليون على أول ربع ساعة من الشوط الثاني وكان قريباً من تحقيق مبتغاه وتسجيل هدف السبق في الدقيقة 62 إثر هجمة مرتدة سريعة من وسط الملعب انتهت بتمريرة رائعة من ممفيس ديباي إلى موسى ديمبيلي الذي تلاعب بدفاع برشلونة لكنه تباطأ في التسديد ليخرج تير شتيجن من مرماه وينقذ الموقف.

ورد برشلونة بهجمة خطيرة انتهت بانفراد ميسي بالمرمى الفرنسي لكنه سدد في النهاية فوق العارضة.

ولاحت فرصة جديدة لبرشلونة عن طريق ميسي الذي أنهى الهجمة بتسديدة قوية ولكن لوبيز حارس ليون أنقذ مرماه ببراعة.

وتوالت الفرص الضائعة من النادي الكاتالوني لكن هذه المرة عن طريق لويس سواريز، الذي تلقى تمريرة رائعة من خوردي البا لكنه افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة وهو على بعد ياردتين فقط من المرمى.

وواصل لوبيز إبداعه وأنقذ مرماه مجددا من هدف محقق، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة صاروخية اطلقها فيليب كوتينيو من خارج منطقة الجزاء.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة أنقذ لوبيز مرماه من فرصة مؤكدة لبرشلونة وتصدى بشكل بارع لتسديدة قوية نفذها سيرجيو بوسكيتس من خارج منطقة الجزاء.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.