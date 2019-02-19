اتجاه لإقامة السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق خارج البلاد

المصدر: د ب ا

أكد لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن كأس السوبر الإسباني قد تقام بمشاركة أربعة فرق خارج البلاد في كل عام.

وتقام كأس السوبر الإسباني كل عام منذ 1982 بين بطل الدوري وبطل الكأس.

وفي العام الماضي جرت كأس السوبر للمرة الأولى خارج إسبانيا وتحديدا في المغرب حيث فاز برشلونة على اشبيلية 2 /1.

ويرغب روبيالس في إقامة البطولة خارج إسبانيا كل عام وينضم لها وصيف الدوري ووصيف الكأس بدءا من نسخة هذا العام.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن روبيالس قوله خلال مؤتمر صحفي "كأس السوبر ستقام خارج إسبانيا بمشاركة أربعة أندية".