نورنبرغ يفرض التعادل على دورتموند ويشعل الصراع في صدارة البوندسليغا

المصدر: (د ب أ)

أهدر فريق بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه نورنبرغاليوم افي المرحلة الثانية والعشرين.

ولاحت الكثير من الفرص لدورتموند في مباراة اليوم ولكن كريستيان ماثينيا حارس نورنبرغ نجح في حراسه مرماه ببسالة.

فقد نجح ماثينيا في التصدي لنحو خمس محاولات لماريو جويتزه.

ولم يحقق دورتموند أي انتصار في أخر خمس مباريات على مستوى جميع المسابقات.

وظل نورنبرغ تحت قيادة مدربه المؤقت بوريس شومرس في المركز الأخير بـ13 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.