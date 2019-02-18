ميسي هو العبقري الوحيد في ملاعب كرة القدم

أكد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو أنه عندما زار البرازيل قبل ثلاثة أعوام تم اخباره بأن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هو مستقبل الكرة البرازيلية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة هو "العبقري الوحيد" على الساحة في الوقت الراهن.

وقال كابيللو قبل مشاركته في مراسم حفل لوريوس للجوائز في موناكو "كنت في البرازيل قبل ثلاثة أعوام وقد أخبروني أنه الموهبة الجديدة في البرازيل".

وأكد المدرب السابق لريال مدريد أن فينيسيوس يتميز بـ"السرعة الفائقة" ويمتلك الموهبة، إنه يتعثر قليلا أمام المرمى لكنه يجد طريقه".

وتابع "ميسي ليس لاعبا إنه العبقري الوحيد في كرة القدم العالمية، هو لم يفز بلقب كأس العالم لأن كرة القدم لعبة جماعية، وقد فعل كل ما بوسعه في كأس العالم لكنه لم يستطع الفوز باللقب".

وأشاد كابيللو بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" وقال "التكنولوجيا أمر مهم، وكرة القدم في حاجة لها لأن الحكام من الممكن أن يفشلوا في مشاهدة واقعة بعينها والتكنولوجيا تصحح ذلك".