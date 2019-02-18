كابيللو: رونالدو أيقظ لاعبي يوفنتوس

المصدر: د ب ا

حذر المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيللو فريق أتلتيكو مدريد من التأثير الإيجابي الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو على فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كابيللو للصحفيين اليوم الاثنين قبل حضوره حفل جوائز "لوريوس" بموناكو إن رونالدو "أيقظ باقي لاعبي يوفنتوس" منذ انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي قبل بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأوضح كابيللو أن وجود اللاعب أثار الحماس والنشاط في صفوف يوفنتوس عما كان عليه الفريق قبل انتقال النجم البرتغالي.

وأعرب كابيللو عن توقعاته بأن تكون المواجهة بين يوفنتوس وأتلتيكو في غاية القوة موضحا: "ستكون مواجهة مثيرة لأن يوفنتوس استعاد دفاعه القوي خاصة جورجيو كيليني كما أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يستطيع أن يخرج من اللاعبين أفضل ما لديهم رغم أن أتلتيكو ليس في أعلى مستوياته".

وأشار كابيللو المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني: "أتلتيكو يكون أكثر خطورة عندما يلعب بنظام الهجمات المرتدة".

كما أشاد كابيللو بالفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو، وقال: "غريزمان مهاجم رائع وذكي ويمتلك إمكانيات عديدة ويتسم بالخطورة الفائقة والنشاط والاجتهاد والقدرة على تسجيل الكثير من الأهداف وهو ليس أمرا يسهل إيجاده في أي لاعب. استمراره في صفوف أتلتيكو كان أمرا جيدا له وللفريق".