أول تعليق من يوفنتوس على صفقة محمد صلاح

المصدر: وكالات

زاد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادى يوفنتوس الإيطالي، من التكهنات حول إمكانية التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، نفي أو تأكيد ما ذكرته الصحافة الإيطالية على مدار الأيام الماضية بشأن رغبة "البيانكونيري" في التعاقد مع محمد صلاح.

وعن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح وكيليان مبابي، رد باراتيسي قائلًا: "في الوقت الحالي إنه سوق غريب، لا يمكنك معرفة ما سيحدث في شهر يونيو المقبل، لقد تعاقدنا بالفعل مع رامزي هو لاعب كبير وشارك مع آرسنال ومنتخب ويلز في 350 مباراة، إنها ضربة كبيرة لنا".

وكانت صحيفة "إكسبرس" البريطانية قد نشرت أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص التقارير المتداولة عن صفقة محتملة لرحيل النجم المصري محمد صلاح، إلى يوفنتوس.

وردا على سؤال الصحيفة البريطانية، فيما إذا كان نادي ليفربول قلقا من خسارة أفضل لاعبيه، فإن النادي قال: "ببساطة لا"، وقال مسؤول في ليفربول للصحيفة البريطانية، بجملة واحدة: " ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين".

وأشار إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب جعل "الآنفيلد" الوجهة الأخيرة وليست نقطة انطلاق فقط إلى أندية أخرى.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت، في وقت سابق، أن نادى يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل مقابل 200 مليون يورو أو الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح ليفربول بجانب دفع 50 مليون يورو من أجل ضم النجم المصري.

ويتقاسم محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا لكل منهما.

واستطاع النجم المصري أن يسجل 44 هدفًا بقميص الريدز في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، بينما سجل 20 هدفًا حتى الآن بالموسم الحالي.