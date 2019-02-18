جيرونا يُسقط «الملكي» بعد 5 انتصارات

المصدر: مدريد - أ ف ب

ألحق جيرونا المتواضع، خسارة مفاجئة بمضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2، بالجولة 24 للدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الأولى له بعد 5 انتصارات متتالية ،ما حرم «الملكي» من استعادة المركز الثاني، مبتعداً عن المتصدر برشلونة، والثاني أتلتيكو مدريد.

وسقط ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، رغم تقدمه بهدف البرازيلي كاسيميرو (ق 25)، قبل يسجل جيرونا،هدفيه عبر الأوروغوياني ستواني (ق 65 من ركلة جزاء)، وبورتوغيس (ق 75)، ونال قائد الريال سيرخيو راموس بطاقة حمراء للإنذار الثاني في الدقيقة 90 للخشونة الزائدة، علماً بأن بطاقته الأولى كانت بسبب لمسة يد .