جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد ويعرقل مسيرته

المصدر: (د ب أ)

قلب فريق جيرونا تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد إلى الفوز 2 /1 اليوم الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للريال في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 وتكفل كريستيان بورتوجيس بهدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 75.

ورفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد الريال عند 45 نقطة في المركز الثالث.

ويتأخر الريال بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر والذي تغلب بصعوبة أمس السبت على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، كما يتأخر النادي الملكي بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد الوصيف والذي فاز على مضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد أمس.

وانهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد راموس في الدقيقة الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق جيرونا فوزه الأول منذ قرابة الثلاثة أشهر وتحديدا منذ فوزه على مضيفه اسبانيول 3 /1 في 25 نوفمبر الماضي، حيث فشل الفريق في تحقيق أي انتصار منذ ذلك الحين وخسر ست مرات مقابل أربعة تعادلات.

وعلى الجانب الآخر توقفت مسيرة الانتصارات المتتالية للريال حيث تعرض الفريق للهزيمة بعدما نجح في الفوز في أخر خمس مباريات بالدوري المحلي.

وتعرض ريال مدريد للخسارة للمرة السابعة هذا الموسم مقابل 14 انتصارا وثلاثة تعادلات.وفي المقابل حقق جيرونا فوزه الاول في 2019 وفوزه السادس هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم.