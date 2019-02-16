رونالدو يقود يوفنتوس لتحقيق فوز سهل على فروزينوني استعداداً لأتلتيكو

المصدر: أ ف ب

أكد يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، استعداده لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم يوفنتوس المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين أولهما بطريقة رائعة للدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يعزز المدافع ليوناردو بونوتشي بالثاني (17)، ويضيف الثالث في الشوط الثاني عبر نجمه وهدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (63) معززا موقعه في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وتابع يوفنتوس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد سقوطه في فخ التعادل أمام بارما، والـ21 هذا الموسم فوسع الفارق موقتا إلى 14 نقطة عن مطارده المباشر نابولي الذي يستضيف تورينو الأحد.

أما فروزينوني فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تعتبر أولويته هذا الموسم، ومن الأسباب الأساسية للتعاقد مقابل نحو 100 مليون يورو مع رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة القارية.

ودفع ماسيميليانو أليغري بتشكيلته الأساسية باستثناء البوسني ميراليم بيانيتش الذي جلس على مقاعد البدلاء ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي والمدافع أندريا بارزالي العائد للتو من الإصابة على غرار ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني اللذين لعبا أساسيين.

وبعدما حسم فريق السيدة العجوز نتيجة المباراة وتحديدا عقب الهدف الثالث لرونالدو، أراح أليغري نجومه رونالدو وكييليني والألماني سامي خضيرة.

ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة السادسة عندما تلقى كرة من الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فسددها بطريقة رائعة بيسراه من 24 مترا أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ماركو سبورتييلو.

وعزز قطب الدفاع بونوتشي بالثاني عندما استغل كرة رأسية للكرواتي ماريو ماندزوكيتش ارتدت من الحارس سبورتييلو فتابعها من مسافة قريبة فتابعها بقدمه اليمنى من خط المرمى وأمام زميله الدولي الألماني سامي خضيرة (17).

وعزز رونالدو تقدم يوفنتوس بهدف ثالث بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ماندزوكيتش (63).

وهو الهدف التاسع عشر لرونالدو في الدوري هذا الموسم والـ21 في مختلف المسابقات فعزز صدارته لائحة الهدفين في الكالشيو.

وأخرج أليغري رونالدو مباشرة بعد الهدف ودفع بفيديريكو برناديسكي مكانه، ثم أشرك الأوروغوياني مارتن كاسيريس مكان كييليني (70)، قبل أن يدفع ببيانيتش مكان خضيرة (81).

وتستكمل المرحلة غدا السبت بلقاءي كالياري مع بارما، واتالانتا مع ميلان.

ويلعب الأحد أيضا سبال مع فيورنتينا، وجنوى مع لاتسيو، وإمبولي مع ساسوولو، وأودينيزي مع كييفو، وإنتر ميلان مع سمبدوريا، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما مع بولونيا.