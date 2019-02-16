فالفيردي يجدد لسنة وميسي برشلوني "للأبد"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تمديد عقد مدربه أرنستو فالفيردي لمدة موسم.

التمديد وفق "يورونيوز" سيجعل عقد المدرب الباسكي ينتهي بانقضاء موسم 2019-2020 مع وجود بند يسمح لتمديد التعاقد لموسم إضافي بالتراضي بين الطرفين لينتهي في هذه الحالة بانتهاء موسم 2012-2021.

من جهة أخرى، أبدى رئيس نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ثقته في التجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، في حديث إذاعي في إسبانيا نقلته "روسيا اليوم": "ليو ميسي سيستمر معنا، هو لاعب دائم في هذا النادي والعلاقة ستستمر إلى الأبد".

ولم يلعب الأرجنتيني طيلة مسيرته الاحترافية سوى بقميص برشلونة، منذ أن تدرج ضمن فئات النادي العمرية، لينتقل لصفوف الفريق الأول عام 2005 ويقوده إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة بدوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

ومدد ميسي عقده في عام 2017 حتى 2021، معبرا عن رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وأضاف بارتوميو "ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظرا للطريقة التي يلعب بها سنحتفظ به لسنوات عديدة".

وتابع "ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور، عندما يقرر سنجدد العقد".

ويتابع ميسي تألقه هذا الموسم مع برشلونة، مسجلا 21 هدفا في الدوري، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.

ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من كشفه أن ناديه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، إذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه سيعتزل، وعلينا أن نحضر الفريق للمستقبل".

يذكر أن ميسي خاض مع البارسا 665 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.