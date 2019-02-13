تفاصيل خطة يوفنتوس للتعاقد مع محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

تواترت أخبار صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وضع خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية تراقبه مثل مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يخطط لاستغلال باولو ديبالا، لإتمام صفقة التعاقد مع صلاح، الذي بات هدفًا لإدارة السيدة العجوز.

وتحدثت بعض التقارير خلال الأيام الماضية، أن إدارة يوفنتوس تخطط للتعاقد مع صلاح مقابل 175 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول في الصيف المقبل، ينتقل بموجبها ديبالا إلى الريدز، بينما يرتدي صلاح، قميص البيانكونيري.

وتصدر الدولي المصري غلاف صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المقربة من نادى يوفنتوس بجوار النجم الأرجنتيني باولو ديبالا تحت عنوان: "صفقة تبادلية بين اليوفي والريدز".

وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الورقي أن إدارة يوفنتوس تسعى إلى التوصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح مقابل التنازل عن خدمات باولو ديبالا بالإضافة إلى مقابل مالي يصل إلى 50 مليون يورو.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادى يوفنتوس خلال الأيام الماضية بعدما أشارت تقارير عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب المصري ليحل بديًلا عن باولو ديبالا الذي بات قريبًا من مغادرة قلعة السيدة العجوز.

وسبق أن نجح محمد صلاح في صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ليفربول الذي يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا بخلاف إحرازه 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.