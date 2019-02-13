صفقة مدوية في الطريق إلى الريال .. والدليل شارة القيادة

المصدر: د ب ا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء انتقال شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى حارس المرمى سمير هاندانوفيتش.

ويبدو القرار متعلقا بتوقف المحادثات بين واندا نارا، زوجة إيكاردي، وإدارة النادي في الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط ما يتردد حول وجود رغبة من ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وكان إيكاردي الذي يحتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، قد انتقل من سامبدوريا إلى إنتر ميلان في 2013، وارتدى شارة قيادة الفريق في 2015.

وسجل إيكاردي 109 أهداف خلال 179 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن السلوفيني هاندانوفيتش /34 عاما/ يتواجد ضمن صفوف إنتر ميلان منذ 2012.