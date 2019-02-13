سان جيرمان يلدغ مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وروما يفك عقدة بورتو

المصدر: وكالات

باغت باريس سان جرمان الفرنسي مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي وتغلب عليه 2-صفر الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ليكبده الخسارة الأولى في عهد مدربه المؤقت النروجي أولي غونار سولسكاير.

ودخل يونايتد المباراة على خلفية 10 انتصارات وتعادل في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سولسكاير، الذي عين في ديسمبر الماضي بدلا من البرتغالي المقال جوزيه مورينيو، إلا أن النادي الباريسي خرج متفوقا بهدفي بريسنل كيمبيمبي وكيليان مبابي، وتمكن على رغم افتقاده لثلاثة من لاعبيه الأساسيين المصابين، من تحقيق أفضلية كبيرة للعبور الى ربع النهائي في مباراة الإياب المقررة على ملعبه بارك دي برانس في باريس في السادس من مارس.

وفي مباراة ثانية، قاد لاعب الوسط المهاجم الواعد نيكولا تسانيولو فريقه روما الإيطالي لفك عقدة ضيفه بورتو البرتغالي بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء.

فعلى الملعب الأولمبي العاصمة روما، سجل تسانيولو الهدفين في الدقيقتين 70 و76، مانحا روما فوزه الأول على الفريق البرتغالي في خمس مباريات بينهما في المسابقات القارية، علما بأن البديل الإسباني أدريان لوبيز قلص الفارق في الدقيقة 79.

والتقى الفريقان 4 مرات قاريا قبل مواجهة اليوم ففاز الفريق البرتغالي مرتين وتعادلا مرتين.

وسيتعين على روما الدفاع عن فوزه خلال مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، ليثأر من بورتو الذي حرمه بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكؤوس الأوروبية، التي أدمجت لاحقا مع كأس الاتحاد، عام 1981 عندما تغلب عليه 2-0 في البرتغال قبل التعادل سلبا إيابا في روما، وبلوغ دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا صيف 2016 بتعادلهما 1-1 في بورتو وخسارة روما على أرضه إيابا 0-3 في الدور الفاصل.

ولم ترق المباراة إلى المستوى المتوقع وغلب عليها الحذر من الفريقين فغابت الفرص الحقيقة للتسجيل إلا ما ندر خصوصا في الشوط الأول.