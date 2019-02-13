مهاجم ويستهام يقترح خصم النقاط لردع العنصرية

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

قال ميخائيل أنطونيو مهاجم ويستهام الإنجليزي أمس إن أي نادٍ يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية يتعين معاقبته بخصم نقاط من رصيده وإجباره على خوض مواجهاته على أرضه من دون مشجعين.ووقعت بعض الحوادث العنصرية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان أحدث ضحاياها محمد صلاح مهاجم ليفربول على أرض ويستهام .

وفي ديسمبر الماضي منع تشيلسي أربعة مشجعين من دخول ملعب ستامفورد بريدج حتى انتهاء تحقيقات الشرطة في هتافات عنصرية مزعومة ضد رحيم سترلينغ لكن أنطونيو يشعر أن إيقاف المشجعين وحدهم لن يحل المشكلة.

وقال أنطونيو «معاقبة شخص لا يحل المشكلة ، لو بدأت الأندية تلعب مباريات من دون جماهير مع خصم نقاط منها فإنها ستتعامل مع الأمر بجدية أكبر. لو أثر ذلك على الفريق والجماهير فإنهم سيبدأون إصلاح أنفسهم».