«السيدة العجوز» يخطف قلب «المدفعجي» رامسي

المصدر: Ⅶ روما - وكالات

سيغادر آرون رامسي لاعب وسط أرسنال( المدفعجية) ناديه بعد 11 موسماً بين صفوفه لينتقل إلى يوفنتوس ( السيدة العجوز) بعدما أعلن متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم توقيع اللاعب الويلزي على عقد لأربع سنوات أول من أمس.

وسيلتحق رامسي بتشكيلة يوفنتوس في يوليو المقبل ليصبح ثالث ويلزي يلعب للعملاق الإيطالي بعد جون تشارلز، بين عامي 1957 و1962، وإيان راش. وشارك رامسي في 256 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى أرسنال من كارديف سيتي في 2008 لكنه فشل في دخول التشكيلة الأساسية للمدرب أوناي إيمري وأخفق في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي اللندني في عامه الأخير من عقده الحالي.

ومنح التعثر في المفاوضات الفرصة للاعب البالغ عمره 28 عاماً للتفاوض مع الأندية منذ الأول من يناير الماضي.

400

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رامسي سيحصل على أكثر من 400 ألف جنيه استرليني (514 ألف دولار) راتباً أسبوعياً من يوفنتوس ليصبح أعلى لاعب بريطاني في الحصول على أجر أساسي.

وشارك رامسي في 22 مباراة بالدوري مع أرسنال هذا الموسم وسجل هدفين بينهما هدفه الرائع في مرمى فولهام في أكتوبر الماضي، والذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل أهداف الموسم. وخاض رامسي فترة إعارة قصيرة مع نوتنغهام فورست وكارديف سيتي بموسم 2010-2011 لمساعدته على استعادة لياقته بعد تعافيه من إصابة.

ونشر رامسي بياناً في حسابه على تويتر وشكر الجماهير المخلصة والداعمة وكتب «لقد قمتم بالترحيب بي كلاعب شاب ووقفتم إلى جواري طوال كل فترات الصعود والهبوط على مدار مسيرتي في النادي». «إنه لمن الصعب على قلبي الرحيل بعد 11 عاماً رائعاً».

وأصدر أرسنال بياناً وقال إن رامسي قدم «مساهمات رائعة» إلى النادي. وأضاف «أظهر دائماً تحليه بالاحترافية التامة وسيبقى دائماً يحظى بمكانة خاصة في قلوب وذكريات مشجعي أرسنال حول العالم».