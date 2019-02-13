مورينيو يحلل مباريات أبطال أوروبا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت شبكة «روسيا اليوم» التليفزيونية أول من أمس عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى العمل كمحلل بها، في إطار تغطية منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مورينيو /56 عاماً/ قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي. وكان مورينيو قد عمل لدى شبكة «روسيا اليوم» العام الماضي في إطار تغطيتها لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع عودته للشبكة نفسها، سيعمل مورينيو في توقع النتائج وكذلك تحليل المباريات وذلك في عرض نصف أسبوعي يبث اعتباراً من السابع من مارس المقبل بعنوان «على خط التماس مع جوزيه مورينيو».

وقال مورينيو «تغطية كأس العالم لشبكة روسيا اليوم كانت تجربة هائلة. أشعر بسعادة غامرة إزاء فرصة مواصلة العمل مع هذا الفريق الرائع».

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد وتشيلسي كما سبق له قيادة بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي للتتويج بدوري الأبطال في عامي 2004 و2010، على الترتيب، خلال مسيرته التدريبية.