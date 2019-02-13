«كاس» ترفع الإيقاف عن رئيس اتحاد تايلاند

المصدر: لوزان - وكالات

قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أول من أمس بقبول استئناف ووراوي ماكودي رئيس اتحاد الكرة التايلاندي سابقاً ضد عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وتعرض ووراوي للإيقاف خمسة أعوام من الفيفا في أكتوبر 2016 بعدما تلقى عقوبة بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ إثر إدانته في قضية تزوير قبل انتخابات رئاسة اتحاد الكرة التايلاندي في 2013. ولكن ووراوي تم تبرئته من تهمة التزوير من قبل محكمة الاستئناف في بلده في عام 2017.

ومع ذلك، أكدت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا أن هناك انتهاكات للميثاق الأخلاقي وفرضت حظراً لمدة ثلاث سنوات ونصف من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بحق المسؤول التايلاندي. وخلال استئنافه أمام كاس، قدم ووراوي شهوداً إضافيين ومعلومات جديدة إلى «كاس»، لم تكن متاحة للفيفا .