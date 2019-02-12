كيف صوّر صلاح وميسي إعلانهما الأخير دون أن يلتقيا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مع الانتشار الكبير لإعلان شركة المشروبات الغازية الشهيرة، الذي جمع النجمين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، ثارت التساؤلات حول الكيفية التي تم بها تصوير وإنتاج الفيديو الدعائي.

وانتشرت الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان نجما برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي قد التقيا بمكان واحد أثناء تصوير الإعلان مثلما هو ظاهر في الفيديو، أم أن الاثنين صوراه بشكل منفصل في موقعين مختلفين، ثم تم دمج اللقطات.

ولم تعلن الشركة طريقة إنتاج الفيديو الدعائي، لكن عددا من لقطاته ترجح كفة تصويره بشكل منفصل، مما يعني أن صلاح لم يلتق ميسي في الواقع.

ومن أبرز الدلائل التي ترجح هذا الرأي، عدم لمس اللاعبين لبعضهما خلال الإعلان، ووجود مسافة فاصلة بينهما دائما، مما قد يسمح لاستخدام الخدع الفنية لوضع الاثنين معا بشكل أكثر سهولة، بحسب سكاي نيوز.

أما الدليل الثاني، فهو ارتداء اللاعبين نفس الملابس التي ظهرا بها في إعلان منفصل لكل منهما قبل أيام، وهما يقومان بحيل كرة قدم مع قنينة المشروب الغازي، مما يعني أن تصوير الإعلان الرئيسي جاء على الأرجح في نفس يوم تصوير الإعلانين اللذين نفذهما كل لاعب على حدة، مما يزيد فرضية أن كلا منهما صور إعلانه منفصلا.

أما الدليل الثالث، فهو عدم ظهور أي صور تجمع الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا على حساباتهما الشخصية، حيث عادة ما يلتقط النجوم صورا إذا ما جمعتهم مناسبة ودية ما، مثل تصوير إعلان مشترك.

ونشر صلاح الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية على حساباته بمواقع التواصل، وفيه يتنافس مع ميسي على آخر عبوة مشروبات غازية، ويستخدم كل منهما مهاراته الكروية في التسديد لكسب الرهان.

يذكر أن صلاح لم يواجه ميسي في أي مباراة منذ انتقاله لصفوف ليفربول في صيف 2017 حتى الآن، لكن فرصة المواجهة المرتقبة واردة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.