الإصابة تحرم كافاني مباراتي يونايتد

المصدر: باريس - وكالات

سيغيب المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني عن مباراتي فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لإصابته في الفخذ اليمنى، بحسب تقارير صحافية فرنسية أمس. وأوردت صحيفة «ليكيب» وإذاعة «آر إم سي» الفرنسيتان عن مصادر في نادي العاصمة، أن كافاني سيغيب لمدة شهر عن الملاعب.

يأتي ذلك بعدما أقر الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الفرنسي، بأن مشاركة كافاني في مباراة الذهاب الثلاثاء في مانشستر، ستكون «صعبة جداً». وخرج اللاعب مصاباً خلال المباراة ضد بوردو (1-0 ) أول من أمس في الدوري الفرنسي، وسيشكل غيابه نكسة إضافية للفريق، الذي يفتقد أيضاً مهاجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابة تعرض لها سابقاً في القدم، ويتوقع أن تبعده حتى مطلع أبريل.