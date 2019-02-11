0-6 إعصار «السماوي» يدمر «البلوز»

المصدر: Ⅶ لندن - د ب أ

أحرز النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، وتحقيق نتيجة تاريخية على حساب تشيلسي (البلوز) عقب فوزه الكاسح 6 - 0 على ضيفه أمس في المرحلة السادسة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد «السماوي» إلى 65 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليڤربول، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي تراجع للمركز الثاني، علماً بأن سيتي لعب مباراة أكثر من الفريق الأحمر.

في المقابل، تجمّد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند 50 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي يحتله مانشستر يونايتد حالياً. وتقاسم أغويرو صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليڤربول، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 17 هدفاً. وبات أغويرو اللاعب الأكثر إحرازاً للأهداف في المسابقة العريقة في عام 2019، برصيد ثمانية أهداف، متفوقاً بفارق أربعة أهداف على أقرب ملاحقيه.

ورفع أغويرو عدد أهدافه في مرمى تشيلسي إلى 8 أهداف خلال آخر 6 مواجهات لعبها أمام الفريق الأزرق ، كما عادل رقم الأسطورة الإنجليزي السابق آلان شيرر القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات في مباراة واحدة ، بعدما حققا 11 هاتريك. ورد مانشستر سيتي اعتباره لخسارته 0 - 2 أمام تشيلسي في لقاء الفريقين بجولة الذهاب للمسابقة .

وفاز توتنهام هوتسبير على ضيفه ليستر سيتي 3 - 1،ورفع رصيده إلى 60 نقطة.