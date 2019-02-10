محمد صلاح يخطف الأنظار بـ"لوك جديد"

المصدر: وكالات

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي بـ"لوك جديد"، بعدما نجح في تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وسجل محمد هدفاً في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ونشر محمد صلاح صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام بدون لحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق "هدفين" على أوباميانغ لاعب أرسنال و3 أهداف على هاري كين قائد توتنهام وسيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي.

وتم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب آخر من لاعبي الفريقين.