صلاح يسجل وليفربول يستعيد الصدارة بثلاثية في بورنموث

المصدر: د ب ا

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه بورنموث 3 / صفر خلال المباراة التي جمتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 24 وأضاف جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34 وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 48.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 17 هدفا لينفرد بصدارة هدافي الدوري بفارق هدفين أمام بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة ، ليستعيد صدارة الترتيب التي فقدها الأربعاء بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 2 / صفر في مباراة مقدمة من الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

وتوقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.