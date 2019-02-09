بطاقة صفراء لأي لاعب يطالب الحكام بمراجعة "الفار" في أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

أكد روبيرتو روسيتي، مسؤول لجنة التحكيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن أي لاعب، في جميع البطولات التابعة للقارة العجوز، والتي تشهد تطبيق تقنية الفيديو في التحكيم، سيطالب حكام المباريات المختلفة بمراجعة تقنية "الفار" سيحصل على بطاقة صفراء.

وأدلى مسؤول التحكيم بالـ "يويفا" بعدد من التصريحات، خلال لقائه بعدد من الصحف بشكلٍ غير رسمي، تتعلق بتطبيق تقنية الفيديو ومطالبة اللاعبين بمراجعتها في المباريات المختلفة، وفي هذا السياق صرح قائلًا: "من غير المقبول أن يطالب لاعب بتدخل تقنية الفيديو، ويجب أن يتلقى بطاقة صفراء بطريقة مماثلة عندما يطالب ببطاقة صفراء لأحد لاعبي الخصم".

واعترف روسيتي في تصريحاته أن تقنية الفيديو ليست مثالية في أدائها، وأنها غير قادرة على الكشف عن جميع الحالات التي تحدث في كرة القدم، وحيال هذا الأمر تابع: «"الفار ليست مثالية وذلك لأن هناك الكثير من المناطق الرمادية بكرة القدم، وتلك التقنية ليست قادرة على كشف كل شيء، وهناك أشخاص آخرون خلف مراقبي المباريات، وهؤلاء قد يخطئون، من المهم أن يعمل الوقت على انخفاض تلك الأخطاء، ولكن لا يجب التدخل في قرار الحكم لاتخاذ القرار الصحيح".

وعلى الرغم من أنه كان من المنتظر استخدام تلك التقنية في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ورود أنباء تؤكد الشروع في استخدامها بداية من ثمن نهائي النسخة الحالية من "التشامبيونزليج"، ونهائي الدوري الأوروبي والمرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا التي ستقام في شهر يونيو المقبل ونهائي كأس السوبر الأوروبي الذي سيقام في أغسطس، بحسب "آس" الاسبانية.

جدير بالذكر أن تقنية "الفار" يتم استخدامها حاليًا في الدوري الألماني والدوري الفرنسي والإيطالي ودوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل 2019 – 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار مسؤول التحكيم أيضًا إلى أن المقصد من استخدام "الفار" هو أن يصبح الحكم مركز صنع القرارات وحماية كرة القدم، وفي هذا السياق أضاف: "المقصد منها هو أن يكون الحكم محور اتخاذ القرارت، والهدف من هذا هو حماية كرة القدم، لا نود هدم اللعبة، ويجب أن تتعلق القرارت بحالات واقعية".

وأنهى روسيتي تصريحاته مشيرًا إلى أنه من المستحيل تعيين متخصصين في تقنية الفيديو خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى عدة سنوات، وبالنسبة إلى هذا قال: "قد يحدث هذا خلال عدة سنوات، من يدري، ربما سيعتزل عدد من الحكام الحاليين وسيتخصصون في "الفار".