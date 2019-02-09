فيديو.. الملك صلاح يستعرض وميسي الأسطورة يرد بمهارة فائقة

المصدر: البيان الالكتروني

استعرض كل من الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الارجنتين مهاراتهما الكروية الفنية العالية في حملتين إعلانيتين.

وأظهر صلاح مهارة فائقة أثارت حفيظة ليونيل ميسي الذي رد على صلاح بإعلان أظهر قدرات ميسي الخاصة والمتميزة.

البداية كانت مع الملك المصري محمد صلاح، الذي كشف عن مهارة فائقة في التصويب، حيث استقرت تسديدته الأولى داخل إطار سيارة، بينما أصابت الثانية علبة مشروب صغيرة.

وحاز صلاح، على عشرات الآلاف من الإعجابات، بعد أن كشف عن مهارة فائقة في التصويب.

وبعد إعلان صلاح بيوم واحد فقط جاء الرد من عملاق الكرة الارجنتينية ليونيل ميسي حيث أظهر مهارته الخاصة في التسديد، بمقطع فيديو جديد نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر يونيل ميسي في حملة إعلانية لاحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة، ووضع أسطورة برشلونة الإسباني قنينة فوق الكرة، وسدد بقوة لتستقر الكرة في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت القنينة في الهواء ثم استقرت على الوضع الصحيح.

وأرفق ميسي مع الفيديو عبارة "خلف الكواليس مع أصدقائي. انتظروا المزيد"