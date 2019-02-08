137 مليون دولار ارباحاً قياسية لليفربول

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم "الجمعة" أنه حقق العام الماضي أرباحاً صافية قياسية بقيمة 106 ملايين جنيه استرليني "137 مليون دولار"، على الرغم من إنفاقه 190 مليون جنيه لشراء اللاعبين.

وأشارت التقارير المالية للنادي الى تحقيق أرباح قبل حسم الضرائب تبلغ 125 مليون جنيه استرليني، بزيادة 40 مليونا عن العام الذي سبق.

واستفاد النادي من زيادة الإيرادات داخل الملعب وخارجه، لاسيما بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني (1-3) في كييف.

وزاد رقم الأعمال 90 مليون جنيه ليصل المبلغ الاجمالي إلى 455 مليونا في السنة المالية التي تنتهي في 31 مايو 2018، في ظل زيادة الإيرادات الإعلامية والعائدات التجارية وعائدات المباريات.

وكان ليستر سيتي صاحب الرقم القياسي السابق مع أرباح صافية قدرت بـ 80 مليون جنيه إسترليني عام 2017، بعد عام من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصوله إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

وعلى رغم النتائج المالية القوية، لا يزال ليفربول خلف قطبي مدينة مانشستر لناحية العائدات الإجمالية، إذ أعلن يونايتد في سبتمبر أن إيراداته خلال 12 شهرا حتى يونيو الماضي بلغت 590 مليون جنيه.

وأظهر البيان المالي أن ليفربول حصل على 137 مليون جنيه من صفقات انتقال اللاعبين، ويعود الجزء الأكبر من هذا المبلغ لصفقة رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في يناير 2018، والتي ضخت 142 مليون جنيه استرليني في خزينة ليفربول.

في المقابل أنفق النادي مبالغ طائلة في سوق الانتقالات خلال الفترة المالية نفسها، بتعاقده مع أمثال المصري محمد صلاح، أليكس أوكسلايد - تشامبرلاين، الاسكتلندي أندرو روبرتسون، دومينيك سولانكي والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك، أغلى مدافع في العالم (75 مليون جنيه).

وقال المدير المالي لليفربول أندي هيوز إن "النتائج المالية تتقلب اعتماداً على تكلفة تبادل اللاعبين وتوقيت السداد، ولكن ما هو واضح في النتائج الأخيرة زيادة في صلابة الركيزة المالية والأرباح التي تستثمر في التشكيلة والبنى التحتية".

وحققت منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي نموا بـ12 بالمئة، وشهد مايو 2018 أعلى نسبة من المشاهدة على "يوتيوب" لفريق في الدوري الانكليزي الممتاز وثالث أعلى نسبة لنادٍ في العالم.

ويحتل ليفربول، الساعي إلى تحقيق لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 1990، المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أكثر.