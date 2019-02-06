تشكيلتا برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

المصدر: البيان الالكتروني

تتجه أنظار محبي المستديرة نحو ملعب "كامب نو " الذي يحتضن كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وفي وقت سابق، أعلن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة الفريق لموقعة الأربعاء، التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة النادي الملكي، من بينهم نجم الفريق ليونيل ميسي، مما جعل عشاق الفريق يتنفسون الصعداء بعد فترة طويلة من القلق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي كوتينيو سيكون اللاعب الثالث في خط هجوم النادي الكتالوني إلى جانب لويس سورايز وميسي.

وفيما يلي تشكيلة البرسا المتوقعة لكلاسيكو إسبانيا:

حراسة المرمى : آندريه تير شتيغن

الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

الوسط : بوسكيتس، آرثور ميلو، إيفان راكيتيتش

الهجوم : كوتينيو، سواريز، ميسي

وفي الكتيبة الملكية، أفادت صحيفة "آس" بأن مدرب الريال، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، سيدفع بالويلزي غاريث بيل بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور، بحسب سكاي نيوز.

وفيما يلي تشكيلة الريال المتوقعة لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع : كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط : مودريتش، كروس، كاسيميرو، وماركوس يورينتي

الهجوم : فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور و غاريث بيل

يشار إلى أن مباراة الإياب تقام بملعب سانتياغو برنابيو، معقل النادي الملكي، في 27 من شهر فبراير الجاري.