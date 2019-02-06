كلاسيكو الأرض حديث العالم

المصدر: Ⅶ مدريد - وكالات

يتابع العالم اليوم بترقب شديد كلاسيكو الأرض الذي يجمع برشلونة بضيفه ريال مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، ويحل الريال ضيفاً على غريمه التقليدي بعد أن قلص فارق النقاط الذي يفصله عن برشلونة في الدوري الإسباني.

وقبل المباراة المقررة على ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة، تغلب الريال مطلع هذا الأسبوع على ديبورتيفو ألافيس 3 - 0 بينما تعادل برشلونة مع فالنسيا 2 - 2، ليصبح الريال صاحب المركز الثالث متأخراً بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري ونقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. وكان سولاري قد منح فرصة المشاركة لمواهب شابة أمثال سيرخيو ريجيلون وفينيسيوس جونيور، وقد أثبتوا جدارتهم بالثقة بقيادة الفريق للفوز بثلاثية نظيفة.