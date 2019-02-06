«مان سيتي» أغنى أندية العالم

المصدر: لندن - وكالات

تصدر مانشستر سيتي قائمة أغنى 100 نادٍ لكرة القدم في العالم، التي كشفت عنها شركة التدقيق الدولية «Soccerex Football Finance»، بينما تراجع المتصدر السابق ريال مدريد.

وتم تدقيق الوضع المالي لأندية كرة القدم، بناءً على معايير عدة، مثل: إجمالي قيمة الأصول، والأصول الثابتة، والأموال المتوفرة في حسابات الأندية، واستثمارات المالكين، وحجم الديون الصافية.

وتصدر فريق مانشستر سيتي اللائحة، وفقاً لهذه المؤشرات، بدرجة (4.21) وفقاً لتقديرات الخبراء، وتلاه باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية بدرجة (3.84)، واكتفى ريال مدريد بالمرتبة السادسة فقط بدرجة (2.67)، بينما لم يدخل فريق ليفربول قائمة العشرة الأوائل، وجاء في المركز الحادي عشر بدرجة (1.83).