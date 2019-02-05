ميسي يثير قلق «البارسا» قبل «الكلاسيكو»

المصدر: Ⅶ برشلونة - ا ف ب

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في فخذه الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة «البارسا» أمس قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، حسب صور بثها النادي الكاتالوني، ويعاني الأرجنتيني من تقلص عضلي بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا، وقد شوهد فترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه أحدهما من ركلة جزاء.

واكد مدرب برشلونة فالفيردي «يعاني ميسي من تقلص بسيط، ويتعين علينا الانتظار لمعرفة رأي الأطباء ».