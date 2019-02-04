العثور على جثة واحدة في حطام طائرة اللاعب المفقود

المصدر: د ب ا

أعلنت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا اليوم الاثنين أنه جرى العثور على جثة داخل حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان العثور على حطام الطائرة شمالي جيرنزي، وقد رفضت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية ببريطانيا، الكشف عما إذا كان قد جرى تحديد هوية الجثة.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا /28 عاما/ إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وبعد الإعلان عن إيقاف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 من يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وكان كارديف سيتي قد تعاقد مع سالا من فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية لنادي كارديف الويلزي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحا أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".