ريال بيتيس في خدمة برشلونة

المصدر: أ ف ب

أسدى ريال بيتيس خدمة لبرشلونة المتصدر وحامل اللقب عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الثاني 1-صفر الأحد على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سيرخيو كاناليس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فالنسيا 2-2 السبت، فباتت الفرصة سانحة أمام أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط بيد أن الفريق الأندلسي حرم فريق العاصمة من كسب النقاط وألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى بعد 18 مباراة دون خسارة وتحديدا منذ الأول من سبتمبر الماضي عندما سقط أمام سلتا فيغو صفر-2، فاتسع الفارق بينه والفريق الكاتالوني إلى 6 نقاط.

في المقابل، حقق ريال بيتيس فوزه التاسع هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الأخيرة فصعد إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف خيتافي وأمام ديبورتيفو ألافيس الذي يحل لاحقا ضيفا على ريال مدريد، الذي يملك فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين عن جاره قبل الدربي السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ورفع الفريق الأندلسي معنوياته قبل استضافته فالنسيا الأربعاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

وكاد ريال بيتيس يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة بضربة رأسية للمدافع المغربي زهير فضال أبعدها حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك بصعوبة قبل أن يبعدها الدفاع.

واحتدم الصراع بين الفريقين في وسط الملعب في الشوط الأول فغابت الفرص الحقيقية على المرميين.

وطالب أتلتيكو مدريد بركلة جزاء إثر عرقلة الفارو مورتا المنتقل إلى صفوفه حدثيا قادما من تشلسي الإنجليزي، بيد أن الحكم طلب مواصلة اللعب قبل أن يحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض عندما لمس المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس الكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها كاناليس بنجاح.

وكاد أتلتيكو مدريد يدرك التعادل عبر نجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الذي حمل شارة القائد في غياب المدافع الدولي الأوروغوياني دييغو غودين بسبب الإصابة، بيد أن كرته ردها القائم (ق67).

فياريال يفرط في الفوز

وأهدر فياريال فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين قبل أن يخرج متعادلا معه 2-2.

وتقدم فياريال بهدفين لفيسنتي إيبورا (ق37) والمخضرم سانتي كازورلا (ق65 من ركلة جزاء)، ورد اسبانيول عن طريق الإيطالي دانييلي بونيرا (ق75 خطأ في مرماه) والفنزويلي روبرتو روساليس (ق81).

ورفع فياريال رصيده الى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين بات رصيد اسبانيول 25 نقطة وارتقى مؤقتا الى المركز الرابع عشر.