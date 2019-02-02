«كلاسيكو» في نصف نهائي كأس إسبانيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أمس عن مواجهتي «كلاسيكو» بين برشلونة بطل المواسم الأربعة الأخيرة، وغريمه ريال مدريد، فيما يلعب ريال بيتيس مع فالنسيا، وتقام مباراة ذهاب الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة 6 أو 7 الجاري، والإياب في 27 أو 28 من الشهر نفسه باستاد سانتياغو برنابيو في العاصمة. وكان برشلونة تأهل إلى نصف النهائي بعدما قلب تخلفه أمام إشبيلية صفر-2 ذهاباً في ربع النهائي، إلى فوز ساحق 6-1 إياباً،

في المقابل جدد ريال مدريد فوزه على مضيفه جيرونا 3-1 في الإياب، بعد فوزه 4-2 ذهاباً.