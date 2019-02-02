فلايني من يونايتد إلى الدوري الصيني

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن لاعب وسطه البلجيكي مروان فلايني ترك النادي للانتقال إلى الدوري الصيني من أجل الدفاع عن ألوان شاندونغ لونينغ في صفقة دائمة، وانتقل فلايني إلى «أولد ترافورد» من إيفرتون في 2013، ودافع عن ألوان «الشياطين الحمر» في 177 مباراة، وسجل 22 هدفاً خلال 5 مواسم ونصف.

وانضم فلايني في الدوري الصيني إلى مواطنه موسى دمبيلي الذي انتقل من توتنهام إلى غوانغجو أر أند أف.

وكان فلايني من الركائز التي اعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي مورينيو، لكنه شارك مرة واحدة كبديل في الدقائق الأخيرة في المباريات السبع التي خاضها «الشياطين الحمر» في الدوري بقيادة المدرب الموقت سولسكاير.