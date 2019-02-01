كونتي يتمنى العودة إلى التدريب

المصدر: ميلانو - أ ف ب

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لفريق تشلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، أنه يفتقد الملاعب ومستعد للعودة إلى التدريب، لكنه شدد على أنه لم يتلق أي عرض في إيطاليا، وكان النادي اللندني أقال كونتي من منصبه في يوليو الماضي على رغم قيادته إلى إحراز كأس إنجلترا على حساب مانشستر يونايتد وعيّن بدلاً منه مواطنه ماوريتسيو ساري المدرب السابق لنابولي. ولا يستطيع كونتي الذي تبقى من عقده مع تشلسي عام واحد عندما تمت إقالته، تدريب أي فريق في إنجلترا قبل الصيف المقبل بموجب البند الجزائي الموجود في عقده مع النادي اللندني.