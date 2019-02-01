ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إسبانيا

المصدر: (أ ف ب)

أكمل ريال مدريد عقد الفرق المتأهلة غلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه جيرونا 3-1 الخميس في ختام إياب الدور ربع النهائي.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (27 و43) وماركوس يورنتي (76) أهداف ريال مدريد، وبدرو بورو (71) هدف جيرونا.

وكان النادي الملكي فاز 4-2 ذهابا الخميس الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ولحق ريال مدريد ببرشلونة حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة وريال بيتيس وفالنسيا.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه بلقبها للمرة التاسعة عشرة في تاريخه موسم 2013-2014.

ودفع مدرب ريال مدريد الأرجنتيني سانتياغو سولاري بتشكيلته الأساسية باستثناء غياب الكرواتي لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم 2018 وبقاء البرازيلي كاسيميرو وحارس المرمى البلجيكي ثيبو كورتوا على مقاعد البدلاء إلى جانب الويلزي غاريث بايل العائد مؤخرا إلى الملاعب بعد غيبا بسبب الإصابة.

ويدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي الفرنسي السابق بنزيمة الذي سجل هدفين، وإلى حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أنقذ مرماه من أهداف عدة خصوصا في الشوط الأول.

واستبدل سولاري بنزيمة عقب نهاية الشوط الأول ودفع بماركو أسينسيو، واراح أيضا القائد سيرجيو راموس وأشرك مكانه ناتشو (63)، قبل أن يدفع ببايل مكان البرازيلي فينيسيوس جونيور (68).

وكانت أول فرصة لبنزيمة في الدقيقة الثامنة من تسديدة "على الطاير" من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (8)، وسدد الألماني طوني كروس من خارج المنطقة بين يدي الحارس غوركا إيرايثوث (24)، ثم تلقى بنزيمة كرة من فينيسيوس وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيمن (26).

ونجح بنزيمة في محاولته الثالثة في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة عندما تلقى كرة من داني كارفاخال فأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس إيرايثوث الذي لم يحرك لها ساكنا (27).

وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل عندما أبعد كرة عرضية للدولي الهندوراسي أنطوني لوثانو من أمام الدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني (30).

وأهدر المدافع البرازيلي مارسيلو فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع مواطنه فينيسيوس داخل المنطقة فتلاعب بلاعب الوسط بدرو بورو وانفرد بالحارس ولعبها بخارج قدمه اليمنى أبعدها الأخير في توقيت مناسب (32).

وتابع نافاس تألقه بتصديه لتسديدة قوية لأليكس غرانيل من خارج المنطقة (35)، ثم تصدى لكرة ستوياني من حافة المنطقة (40).

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني بعد تلقيه كرة بالكعب من فينيسيوس داخل المنطقة سددها قوية بيمناه ارتطمت بالقائم الأيسر البعيد للحارس إيرايثوث وسكنت الشباك (43).

وتصدى نافاس لكرة قوية من مسافة قريبة لستوياني (45+1).

وتابع جيرونا ضغطه العشوائي مطلع الشوط الثاني، فيما واصل ريال مدريد هجماته المنسقة، ورد القائم الأيسر كرة لوكاس فاسكيث من مسافة قريبة (65).

وسجل بورو هدف الشرف لأصحاب الأرض بعد لعبة مشتركة أليخاندرو باشون اثر هجمة مرتدة فتلقى كرة من الأخير خلف الدفاع الملكي وتوغل داخل المنطقة منفردا بنافاس وسددها بيمناه زاحفة داخل المرمى (71).

وجرب بايل حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (75).

وأعاد يورنتي الفارق إلى سابق عهده بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين الحارس (76).