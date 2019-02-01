برشلونة يضم البرازيلي الشاب إيمرسون

المصدر: (د ب أ)

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس توصله لاتفاق من أجل ضم اللاعب الشاب إيمرسون ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقابل 12 مليون يورو (7ر13 مليون دولار).

ومن المقرر أن ينضم اللاعب البرازيلي 20 عاما لصفوف برشلونة في شهر سبتمبر المقبل، حيث بلغت مدة التعاقد معه خمسة أعوام، ليصبح داخل جدران قلعة (كامب نو) حتى عام 2024.

وذكر برشلونة في بيان اليوم "مثلما هو الحال بالنسبة للبرازيلي داني ألفيش لاعب الفريق السابق، فإن مواطنه إيمرسون هو الظهير الأيمن الذي يضمن العمل على قدم المساواة في الهجوم كما هو الحال في الدفاع".

أوضح الفريق الكتالوني "إن إيمرسون يتميز بقدراته الدفاعية والهجومية على حد سواء، وهو ما دفعنا للتعاقد معه".

يذكر أن برشلونة يتربع حاليا على صدارة الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، حيث يسعى الفريق الكتالوني للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.