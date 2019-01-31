برشلونة يهين إشبيلية بسداسية ويبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

حقق برشلونة، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الأربعاء "ريمونتادا" بفوزه على ضيفه إشبيلية 6-1 في أياب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم معوضا خسارته ذهابا صفر-2 ومحافظا على حظوظه باحراز لقب خامس تواليا.

على ملعب كامب نو، صحح المدرب إرنستو فالفردي الخطأ الذي ارتكبه في الذهاب عندما أراح هدافي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز قبل أن يزج بالأخير في الشوط الثاني، فكانت تشكيلته اليوم شبه كاملة، وسيطر رجاله على المجريات منذ البداية وحتى النهاية.

وحصل ميسي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو إثر إعاقته "في إيه آر" من قبل الهولندي كوينسي بروميس عندما كان يهم بالتسديد، تولى تنفيذها البرازيلي فيليبي كوتينيو ووضع الكرة على يمين الحارس خوان سوريانو (ق13).

وارتدت كرة تابعها البرتغالي أندريه سيلفا بالكعب وظهره الى المرمى، من أسفل القائم الأيمن (ق24)، ومنح الحكم خوسيه سانشيز لاعب أشبيلية روكي ميسا ركلة جزاء مشابهة بعد الاستعانة بتقنية مساعدة الفيديو اثر اعاقته من الخلف من قبل جيرار بيكيه نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا خفيفة وتصدى لها الحارس الهولندي ياسبر سيليسن (ق27).

وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني بعدما رفع البرازيلي أرثر ميلو كرة عالية من منطقة فريقه خلف دفاع أشبيلية فكسر الكرواتي إيفان راكيتيتش مصيدة التسلل ودفع الكرة محاولا الهروب من الحارس سوريانو فتابعت طريقها بهدوء الى المرمى الخالي (ق31) ليعادل نتيجة الذهاب حين خسر على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بثنائية.

شوط استثنائي

وكان الشوط الثاني استثنائيا بالنسبة الى العملاق الكاتالوني، حيث كان قريبا من تسجيل هدف في كل هجمة، وفي مستهله كاد راكيتيتش، لاعب اشبيلية السابق، يعزز بالهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه، بيد أن سوريانو كان حاضرا، لكنه فشل بعد دقيقة واحدة في التصدي لرأسية كوتينيو الذي تابع كرة عرضية رفعها سواريز من الجهة اليمنى (ق53).

وقبل أن يستفيق أشبيلية من الصدمة، مرر ميسي كرة الى سيرجي روبرتو الذي أضاف الرابع (ق54).

وأصبحت المباراة مفتوحة بعد أن تخلى أشبيلية عن حذره، واستغل برشلونة الهجمات المرتدة أحسن استغلال فسجل كوتينيو هدفا آخر الغي بداعي التسلل (ق54) قبل أن يقلص البرازيلي غيلييرمي آرانا الفارق بهدف الشرف لأشبيلية بقذيفة من داخل المنطقة اثر عرضية من بانيغا (ق67).

وفشل ميسي في زيادة غلة فريقه من مسافة قريبة، وسدد كرة وصلته من سواريز، بقوة مفرطة ارتدت من قدم أحد المدافعين (ق74)، لكن الأوروغوياني عوض بالخامس بعد كرة من الجهة اليسرى أرسلها جوردي ألبا عرضية دفعها سواريز بيمناه في الشباك (ق89).

وأبى ميسي إلا أن يدون اسمه بين الهدافين، وأضاف السادس في الوقت بدل الضائع بسيناريو مماثل: تمريرة من سواريز هيأها ألبا للأرجنتيني الذي تابعها من مسافة قريبة (ق90+2).

فوز بعد التمديد

وتغلب ريال بيتيس الأربعاء على ضيفه اسبانيول 3-1 بعد التمديد وبلغ نصف النهائي بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

وتخلف بيتيس بهدف في الشوط الأول سجله البرازيلي ليو باتيستاو في الدقيقة 33 بعدما ارتقى لكرة نفذها فيكتور سانشيز من ركلة حرة، وتابعها برأسه في أسفل الزاوية اليسرى.

وأدرك بيتيس التعادل في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، عندما مرر خواكين كرة موزونة الى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو تابعها بيسراه في اسفل الزاوية اليمنى (ق76).

ونجح خواكين ولو سيلسو في جر اسبانيول الى شوطين إضافيين حسمهما ريال بيتيس بهدفين آخرين، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد مارك روكا في الوقت المحتسب بدلا من ضائع (ق90+4).

ومنح سيرجيو ليون التقدم لبيتيس بعد تمريرة من لورن موريون (ق95)، وحسم الفريق الأندلسي النتيجة بالهدف الثالث بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة ثم خطأ دفاعيا قبل أن تصل الى الجزائري عيسى مندي الذي تابعها من مسافة قريبة (ق99).

وكان فالنسيا أول المتأهلين بفوزه على خيتافي 3-1 إيابا الثلاثاء بعد أن خسر أمامه ذهابا صفر-1.

وتختتم مباريات ربع النهائي اليوم بلقاء جيرونا مع ريال مدريد (الذهاب 2-4).