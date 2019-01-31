ستراسبورغ يهزم بوردو ويلحق بغانعان إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية

المصدر: أ ف ب

فاز ستراسبورغ على ضيفه بوردو 3-2 الأربعاء، ولحق بغانغان الى المباراة النهائية من كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة في كرة القدم.

وسجل لودوفيك أجورك (ق49) والجنوب افريقي ليبو موثيبا (ق55 و60) أهداف ستراسبورغ، والسنغالي يونس سنخاري (ق14) وجيمي بريان (ق82) هدفي بوردو.

وتأهل ستراسبورغ لأول مرة منذ 2005 الى المباراة النهائية لكأس الرابطة المقررة في 30 آذار/مارس على ملعب بيار موروا في مدينة ليل، لملاقاة غانغان.

وتأهل غانغان صاحب المركز الأخير في الدوري الى النهائي على حساب موناكو بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 في أول لقاء بقيادة المدرب العائد للاشراف على نادي الإمارة البرتغالي ليوناردو جارديم خلفا لتييري هنري.