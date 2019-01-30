نهائي مبكّر بين تشلسي ويونايتد في كأس إنجلترا

المصدر: Ⅶ لندن - أ ف ب

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، الذي تقام مبارياته من 15 إلى 18 فبراير المقبل، عن مواجهة مبكّرة بين تشلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد الوصيف.

وستكون هذه المواجهة الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، عبارة عن إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.

وتأهل يونايتد إلى ثمن النهائي بفوزه على أرسنال 3-1، وهو الفوز الثامن تواليا في 8 مباريات في مختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النرويجي سولسكاير، فيما بلغ تشلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي «3-صفر».