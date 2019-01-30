إقالة مدرب فياريال بعد 50 يوماً

المصدر: Ⅶ مدريد - أ ف ب

أقال نادي فياريال الإسباني لكرة القدم المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مدربه لويس غارسيا بعد 50 يوماً فقط من تعيينه في منصبه، وقال فريق «الغواصة الصفراء»، الذي لم يذق طعم الفوز منذ نوفمبر الماضي، في بيان: «سيعلن النادي عن اسم مدرب فياريال الجديد في الساعات المقبلة».

وتسلّم لويس غارسيا مهامه في 10 ديسمبر الماضي بدلاً من خافي كايخا، لكنه لم يتمكن من الفوز إلا بمباراة واحدة في مختلف المسابقات أمام سبارتاك موسكو الروسي (2-صفر) في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وتوالت الهزائم لفياريال الذي سقط في 8 مباريات، كما خرج من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا أمام إسبانيول (2-2 ذهاباً و1-3 إياباً).