معاقبة مرسيليا بإغلاق مدرجات فيلودروم

المصدر: باريس - ا ف ب

تلقى نادي مرسيليا الفرنسي، ضربة إضافية موجعة بعدما عاقبته لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بإغلاق مدرجات ملعبه «فيلودروم» بشكل كامل كتدبير وقائي، على خلفية الأحداث التي حصلت في مباراته أمام ليل في المرحلة الثانية والعشرين.

وتوقفت مباراة مرسيليا وليل 35 دقيقة بسبب رمي مفرقعات نارية بالقرب من لاعبي الفريق المضيف الهولندي كيفن ستروتمان وجوردان أمافي وحكم التماس، ما اضطر الحكم للتدخل في الدقيقة 57، وإرسال الفريقين إلى غرف الملابس لحين تأمين سلامة الملعب. وسيضطر مرسيليا إلى خوض مباراته المقبلة على أرضه ضد بوردو 5 فبراير بمدرجات خالية.